نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026 المقبل والتي ستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك.

وتستأنف أمم إفريقيا طريقها للتأهل لكأس العالم 2026 الأسبوع المقبل.

سيتم لعب الجولة الثالثة والجولة الرابعة من التصفيات في الفترة من 05 إلى 11 يونيو 2024.



ويضمن تسعة منتخبات أفريقية المنافسة في كأس العالم. وسيشارك فريق آخر في البطولة الفاصلة حيث ستستضيف البطولة العالمية 48 فريقًا لأول مرة على الإطلاق.



سيتأهل الفائزون من كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم FIFA™ 2026.

أفضل أربعة منتخبين في المركز الثاني (من المجموعات) سيلعبون في بطولة CAF Play-Off.



الفائز في بطولة CAF Play-Off سيلعب في بطولة FIFA Play-off.

وفيما يلي جدول المباريات التي ستقام خلال الأيام السبعة المقبلة. (جميع أوقات البداية بتوقيت جرينتش)

يوم المباراة 3

الأربعاء - 05 يونيو 2024

سيراليون - جيبوتي (المجموعة الأولى) | 1600 | الجديدة، المغرب

توغو - جنوب السودان (المجموعة الثانية) | 1600 | لومي، توغو

جمهورية إفريقيا الوسطى - تشاد (المجموعة الأولى) | 1600 | وجدة، المغرب

ناميبيا - ليبيريا (المجموعة الثامنة) | 1600 | جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا

تونس - غينيا الاستوائية (المجموعة الثامنة) | 1900 | رادس، تونس

الخميس - 06 يونيو 2024

مالاوي - ساو تومي وبرينسيبي (المجموعة الثامنة) | 1300 | ليلونغوي، ملاوي

غينيا بيساو - إثيوبيا (المجموعة الأولى) | 1600 | بيساو، غينيا بيساو

موريتانيا - السودان (المجموعة الثانية) | 1600 | نواكشوط، موريتانيا

ليبيا - موريشيوس (المجموعة الرابعة) | 1600 | طرابلس ليبيا

الكونغو - النيجر (المجموعة الخامسة) | 1600 | كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

مصر - بوركينا فاسو (المجموعة الأولى) | 1900 | القاهرة، مصر

السنغال - الكونغو الديمقراطية (المجموعة الثانية) | 1900 | ديامنياديو، السنغال

بنين - رواندا (المجموعة الثالثة) | 1900 | أبيدجان، ساحل العاج

الجزائر - غينيا (المجموعة السابعة) | 1900 | الجزائر العاصمة

مالي - غانا (المجموعة الأولى) | 1900 | باماكو، مالي

الجمعة - 7 يونيو 2024

زيمبابوي - ليسوتو (المجموعة الثالثة) | 1300 | جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا

موزمبيق - الصومال (المجموعة السابعة) | 1300 | مابوتو، موزمبيق

كينيا - بوروندي (المجموعة السادسة) | 1300 | ليلونغوي، ملاوي

أوغندا - بوتسوانا (المجموعة السابعة) | 1600 | نامبول، أوغندا

مدغشقر - جزر القمر (المجموعة الأولى) | 1600 | جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا

أنجولا - إيسواتيني (المجموعة الرابعة) | 1600 | لواندا، أنغولا

نيجيريا - جنوب إفريقيا (المجموعة الثالثة) | 1900 | أويو، نيجيريا

المغرب - زامبيا (المجموعة الخامسة) | 1900 | اغادير، المغرب

ساحل العاج - الجابون (المجموعة السادسة) | 1900 | كورهوغو، ساحل العاج

السبت - 08 يونيو 2024

الكاميرون - الرأس الأخضر (المجموعة الرابعة) | 1300 | دوالا، الكاميرون

جامبيا - سيشيل (المجموعة السادسة) | 1600 | بركان، المغرب

مباراة اليوم 4

الأحد - 09 يونيو 2024

ساو تومي وبرينسيبي - ليبيريا (المجموعة الثامنة) | 1300 | العوده، المغرب

جيبوتي - إثيوبيا (المجموعة الأولى) | 1600 | الجديدة، المغرب

الكونغو الديمقراطية - توجو (المجموعة الثانية) | 1600 | كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

موريتانيا - السنغال (المجموعة الثانية) | 1600 | نواشوط، موريتانيا

ناميبيا - تونس (المجموعة الثامنة) | 1600 | جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا

الاثنين - 10 يونيو 2024

الصومال - بوتسوانا (المجموعة السابعة) | 1300 | مابوتو، موزمبيق

غينيا الاستوائية - مالاوي (المجموعة الثامنة) | 1300 | مالابو، غينيا الاستوائية

مدغشقر - مالي (المجموعة الأولى) | 1300 | جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا

غينيا بيساو - مصر (المجموعة الأولى) | 1600 | بيساو، غينيا بيساو

بنين - نيجيريا (المجموعة الثالثة) | 1600 | أبيدجان، ساحل العاج

أوغندا - الجزائر (المجموعة السابعة) | 1600 | نامبول، أوغندا

غينيا - موزمبيق (المجموعة السابعة) | 1900 | الجديدة، المغرب

غانا - جمهورية إفريقيا الوسطى (المجموعة الأولى) | 1900 | كوماسي، غانا

بوركينا فاسو - سيراليون (المجموعة الأولى) | 1900 | باماكو، مالي

الثلاثاء - 11 يونيو 2024

جنوب السودان - السودان (المجموعة الثانية) | 1300 | جوبا، جنوب السودان

موريشيوس - إيسواتيني (المجموعة السابعة) | 1300 | سانت بيير، موريشيوس

زامبيا - تنزانيا (المجموعة الخامسة) | 1300 | ندولا، زامبيا

كينيا - ساحل العاج (المجموعة السادسة) | 1300 | ليلونغوي، ملاوي

ليسوتو - رواندا (المجموعة الثالثة) | 1600 | ديربان، جنوب إفريقيا

الرأس الأخضر - ليبيا (المجموعة الرابعة) | 1600 | برايا، الرأس الأخضر

جنوب إفريقيا - زيمبابوي (المجموعة الثالثة) | 1600 | بلومفونتين، جنوب إفريقيا

الكونغو - المغرب (المجموعة الخامسة) | 1600 | كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

تشاد - جزر القمر (المجموعة الأولى) | 1600 | وجدة، المغرب

أنجولا - الكاميرون (المجموعة الرابعة) | 1900 | لواندا، أنغولا

الجابون - غامبيا (المجموعة السادسة) | 1900 | فرانسفيل، الجابون

سيشيل - بوروندي (المجموعة السادسة) | 1900 | بركان، المغرب