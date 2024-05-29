طلائع الجيش يفوز على بورفؤاد ويحجز مقعدًا في دور ال16 من كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - حجز فريق طلائع الجيش مقعدًا بتأهله إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأربعاء على نظيره فريق بورفؤاد، بهدف دون رد للجيش.

طلائع الجيش يفوز على بورفؤاد

والتقى طلائع الجيش مع نطسره بورفؤاد على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2023-2024.

حيث أحرز جودوين لاعب طلائع الجيش هدف التقدم في شباك بورفؤاد مع الدقيقة "41"، بركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة حميد ماو داخل منطقة الجزاء.

ومع الدقيقة "74" من عمر اللقاء سجل فريق بورفؤاد هدف التعادل لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وجدير بالذكر أنه من المنتظر أن يلعب طلائع الجيش مع الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي التي من المقرر لها أن تقام، في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وكانت مباراة الزمالك وبروكسي قد تم تأجيلها بسبب مشاركة أكثر من 3 لاعبين من الفارس الأبيض في معسكر منتخب مصر القادم، استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.