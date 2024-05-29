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أحمد جودة - القاهرة - تم تحديد جدول مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025، التي تستضيفها الدول النرويج وكرواتيا والدنمارك. ستُقام البطولة في الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد 2025

بعد فوزه في النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، تأهل منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد.

سيخوض منتخب مصر مبارياته في صالة زغرب بكرواتيا، حيث تم توزيع الفرق في المجموعات، وتم وضع منتخب مصر في المجموعة الثامنة إلى جانب الأرجنتين وكرواتيا والبحرين.

وفيما يلي جدول مباريات منتخب مصر في البطولة:

الجولة الأولى: مصر مقابل الأرجنتين - يوم 15 يناير 2025.

الجولة الثانية: مصر مقابل البحرين - يوم 17 يناير 2025.

الجولة الثالثة: مصر مقابل كرواتيا - يوم 19 يناير 2025.