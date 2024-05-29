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أحمد جودة - القاهرة - جرت اليوم الأربعاء فعاليات قرعة مجموعات بطولة العالم لكرة اليد، حيث وُضع منتخب مصر في المجموعة الثامنة. وستُقام منافسات البطولة خلال شهر يناير من العام المقبل 2025، في ثلاث دول هي كرواتيا والدنمارك والنرويج.

مجموعة مصر في بطولة العالم لكرة اليد 2025

كان منتخب مصر لكرة اليد قد تأهل إلى بطولة كأس العالم بعد أن فاز في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا على حساب الجزائر.

من جانب آخر، يستعد منتخب مصر لخوض منافسات أولمبياد باريس المقرر انطلاقها في 25 يوليو المقبل وتستمر حتى 11 أغسطس.

تم وضع منتخب مصر في المجموعة الثانية في منافسات اليد في الأولمبياد، حيث سيواجه منتخبات الأرجنتين والمجر والنرويج والدنمارك وفرنسا.

وفيما يتعلق بكأس العالم لكرة اليد 2025، فقد وُضع منتخب مصر في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات كرواتيا والأرجنتين والبحرين.