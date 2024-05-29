نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر قلق مدرب فرنسا قبل بطولة يورو 2024.. مفاجأة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب عن قلقه من أن يؤثر الموسم المزدحم على لاعبيه أثناء استعدادهم لخوض بطولة أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل.

وتلعب فرنسا، التي خاضت نهائي كأس العالم 2022، مباراتين وديتين أمام لوكسمبورغ وكندا أوائل الشهر المقبل قبل بدء مشوارها في دور المجموعات بطولة أوروبا أمام النمسا يوم 17 يونيو.



وأبلغ ديشامب الصحافيين اليوم الأربعاء مع بدء تشكيلة فرنسا التي تضم 25 لاعبًا معسكر الاستعداد للبطولة "لا يوجد شيء اسمه انعدام المخاطر، حتى مع شخص في أفضل مستوياته، لا يمكنك التأكد أبدًا".

وتابع: "لكن بصراحة، أنا لست ساحرًا. لا يمكن تغيير أي شيء في الوقت المتاح أمامي.. لكن إذا كان لدينا ثلاثة أسابيع للتحضير فإننا كنا سنقوم بأمور كانت ستغير الوضع. لكننا سنتأقلم ونكون متفائلين".

ولعبت فرنسا آخر مبارياتها في مارس الماضي، عندما خسرت أمام ألمانيا وتغلبت على تشيلي وديًا على أرضها.

وقال ديشامب "حللنا جميعًا أن اللاعبين، في تجمع مارس، كانوا يعانون من إرهاق أكثر من المعتاد. وكان هذا مرتبطًا بتوالي المباريات".

وتابع: "يمكن أن يكون هناك إرهاق جسدي وإرهاق نفسي.. وبغض النظر عن جميع الجوانب الأخرى، يمكن أن تكون الجاهزية عاملًا حاسمًا". ورغم ذلك فإن هناك لاعبًا واحد لا يشعر ديشامب بالقلق عليه بالفعل وهو كيليان مبابي قائد فريقه.

وقال ديشامب (55 عاماً) "كيليان كان دائماً جزء من مشروع الفريق. من الواضح أن لديه مسؤوليات في ناديه، لكن لديه مسؤوليات أيضاً هنا إن لم يكن أكثر. لن أعطيه المزيد من الاهتمام في هذا الصدد".

وقال ديشامب إن فرنسا تسعى للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بالفوز في أول جولتين بالمجموعة الرابعة أمام النمسا وهولندا لتقليل الضغط عن الفريق قبل المباراة الأخيرة في المجموعة أمام بولندا.

وقال "أنا شخص إيجابي وتدفعني فكرة أن كل يوم يمر يقربنا من الاستجابة الإيجابية. سنقوم بكل شيء للتأكد من أن الأمور تسير بسلاسة قدر الإمكان