عاجل.. فيتوريا يكشف حقيقة تدخل حازم إمام في عمله

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أحمد جودة - القاهرة - نفى روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بشدة أي ادعاءات حول تدخل حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في عمله.

فيتوريا يكشف حقيقة تدخل حازم إمام في عمله

أكد فيتوريا أنه كان يتولى اختيار اللاعبين بشكل مستقل في جميع معسكرات المنتخب، وأنه لم يتعرض لأي تدخل في عمله من أي شخص.

خلال تواجده في برنامج "إنسايدر" على قناة ssc السعودية، أوضح فيتوريا أنه لم يسمح لأي شخص بالتدخل في اختياراته، وأنه لم يكشف عن قائمته لبطولة أمم إفريقيا إلا قبل ساعة من الإعلان الرسمي، وهو النهج الذي اتبعه منذ البداية.

وأشار فيتوريا إلى أن بداية عمله مع منتخب مصر كانت موفقة، حيث لم يتعرض المنتخب لأي خسارة في 18 مباراة، باستثناء هزيمة ودية واحدة، هذا الأداء المميز أثار توقعات كبيرة لدى الجمهور المصري قبل بطولة أمم إفريقيا.