نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أنباء عودته.. ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الزمالك؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اقتراب عودة النجم المغربي أشرف بنشرقي إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعلان رحيله عن فريق الريان القطري بنهاية الموسم.



ويرغب مجلس أدارة نادي الزمالك في عودة بن شرقي لان اللاعب سيأتي إلى الفريق في صفقة انتقال حر، بجانب حاجة الفريق الفنية له، وما يؤجل الصفقة إلى الآن هو المقابل المادي.



أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك

انضم النجم أشرف بن شرقي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في يوليو 2019.

وخاض بن شرقي مع الزمالك 109 مباراة، سجل خلالهم 41 هدفًا، وقدم 28 تمريرة حاسمة.

وشارك بنشرقي في موسم 2019-2020 في 31 مباراة رفقة الفارس الأبيض، تمكن خلالهم من تسجيل 14 أهداف.

ويعد موسم 2020-2021، هو الموسم الأفضل لبنشرقي رفقة الأبيض، حيث خاض 40 مباراة رفقة الفريق في ذلك الموسم، نجح في تسجيل 16 هدفًا.

وكان موسم 2021-2022، الأخير له رفقة الزمالك وشارك خلاله في 30 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفًا مع الفريق.

وحصد بنشرقي رفقة الفارس الأبيض طوال 3 مواسم مع الفارس الأبيض، 6 ألقاب، لقبين لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، 2021-2022، كأس مصر في موسم 2018-2019، 2020-2021، ولقب لكأس السوبر المصري السعودي موسم 2019-2020، لقب لبطولة كأس السوبر الأفريقي 2019-2020.