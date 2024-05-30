نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيتوريا يكشف عن أسباب رحيله عن منتخب مصر وأزمة إصابة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أخيرًا التحدث حول أسباب رحيله عن الفراعنة وتأثير أزمة عودة محمد صلاح إلى إنجلترا بعد إصابته خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

تصريحات فيتوريا عن منتخب مصر وأزمة صلاح

فيتوريا، الذي غادر منصبه بعد خروج الفريق من دور الـ16 بالبطولة، تحدث في مقابلة عبر قناة SSC السعودية، حيث أوضح: "بدأنا بشكل جيد وأظهرنا أداءً جيدًا، لم نخسر سوى مباراة واحدة من أصل 17 أو 18 مباراة، وخلقنا توقعات إيجابية للجماهير".

وأشار إلى التفاصيل التي تؤثر في أداء الفريق، مثل جودة الفنادق والمرافق التدريبية، مؤكدًا أنها تعتبر عوامل غير قابلة للتحكم، ومضيفًا أنه كانت هناك بعض المشاكل في التنظيم.

وأكد فيتوريا أنه لم يتدخل أحد من اتحاد الكرة في عمله، وأنه لم يكن هناك تدخل في قائمته، التي لم يتم الكشف عنها إلا قبل ساعة من الإعلان الرسمي.

وبخصوص أزمة محمد صلاح، قال فيتوريا: "كان صعبًا لأننا فقدنا لاعبًا مهمًا جدًا، يمكنه حسم المباريات بمفرده، ولكن بمجرد غيابه ورحيله، لم نستطع تعويضه بالطبع".