مبابي يكشف موعد الإعلان عن فريقه الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفرنسي كيليان مبابي اليوم الأربعاء إنه سيعلن قريبًا عن وجهته المقبلة بعد انتهاء ارتباطه مع فريق باريس سان جيرمان.

صرح مبابي، الذي ينتظر بحماس كبير التحدي الجديد خارج بلاده، لقناة (س إن إن سبورت) "إنها مسألة أيام. في الأيام القليلة المقبلة سيكون الأمر رسميًا. الآن أريد فقط الاستمتاع، وأن أكون سعيدًا".

تصريحات مبابي

وقال: "سأغادر بلدي للمرة الأولى. ستكون تجربة مذهلة وأنا أتطلع إلى التواجد في ناديي الجديد. أريد الفوز بالألقاب. عندما تتحدث عن كرة القدم، فإن الأمر يتعلق بالفوز بالألقاب، وعن التواجد مع زملائك الجدد في الفريق".

وقال مبابي (25 عامًا): "الآن لدي عقد مع باريس سان جيرمان.. الجميع يعلم أنه سينتهي قريبًا وسنرى ما سيحدث".

ورغم أن كل الدلائل تشير إلى ريال مدريد، إلا أن النجم الفرنسي، الذي يرتدي قميص "بي إس جي" منذ سبع سنوات، ما زال يرفض الكشف مستقبله.

ويلاحق النادي الإسباني اللاعب منذ سنوات، لكنه رفض عدة مرات العروض المقدمة له.

وقبل عامين كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه جدد مع باريس سان جيرمان.

وقال مبابي: "كان الأمر أكثر من مجرد البقاء في باريس سان جيرمان. لقد كانت كأس العالم في قطر. كانت هناك أشياء كثيرة تحيط بهذه الأمور. لقد كان قراراً رائعاً وصعباً.. لكنني لست نادماً على أي شيء".

وأضاف: "في مسيرتك عليك اتخاذ قرارات صعبة وهذا ما فعلته، لكنني أصبحت أفضل هداف على الإطلاق مع باريس سان جيرمان. أريد فقط أن أتذكر أفضل الأشياء.. لم يكن الوضع سهلاً ولا أتمنى أن يعيش أي شخص هذا الأمر".

وسيشاهد مبابي نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، الفريق الذي أطاح بباريس سان جيرمان. ولم يكشف النجم الفرنسي عن هوية الفريق الذي سيشجعه.

وقال: "لا؛ سأشاهد المباراة النهائية مثل أي شخص آخر؛ عندما تحب كرة القدم، فإنك تشاهد جميع المباريات. أشاهد جميع المباريات عندما أستطيع ذلك.. في فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا. جميع الدوريات. وبالطبع سأشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا"، البطولة التي كان قريباً من الفوز بها قبل أربع سنوات، في عام 2020 عندما وصل إلى النهائي لكنه خسر أمام بايرن ميونخ.

وصرح "إذا كنت اللاعب الذي أنا عليه الآن.. يجب أن أشكر باريس سان جيرمان. عندما وصلت إلى هناك، وعمري 18 عاماً، لم أكن أكثر من مجرد شاب يريد أن يصبح شيئاً في عالم كرة القدم. لقد كنت في موناكو لمدة عام. بالطبع، كان رائعاً. لقد فزنا بالدوري وبلغنا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنني لم أفعل أي شيء مهم".

وقال بطل العالم مع منتخب فرنسا 2018: "لدي أشياء كثيرة لأساهم بها في كرة القدم. لقد فعلت الكثير من الأشياء، لكني مازلت شاباً وأريد أن أقدم المزيد. أريد أن أضع اسمي في تاريخ كرة القدم. أنا أنظر فقط إلى المستقبل وأريد تحسين مستواي، وأن أكون لاعباً أفضل كل عام".