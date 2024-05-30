نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستبعاد وتغليظ العقوبات سلاح الأهلي للقضاء على الاعتراضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تغليظ عقوبات الاعتراض على الجهاز الفني مع تزايد الظاهرة خلال المباريات الأخيرة.

بيرسي تاو اخر الأزمات

وشهدت مباريات الفريق مؤخرا اعتراض بعض اللاعبين اخرهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي اعترض بعد استبداله في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى السويسري من أجل وضع حد لهذا الأمر خاصة مع امتلاك الفريق بدائل متعددة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وينتظر النادي الأهلي العودة للمنافسات المحلية وتحديدا مواجهة فاركو في يونيو القادم عقب نهاية التوقف الدولي.

وتأتي المواجهة في الرابع عشر من يونيو في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.