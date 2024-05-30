كالفين فيليبس يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف كالفين فيليبس، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من الرحيل عن النادي. وقد قضى فيليبس نهاية الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي، ولفت انتباه نادي ليدز يونايتد.

فيليبس يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

وبعد فشل نادي ليدز في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قرر فيليبس التراجع عن فكرة الانتقال إلى هذا النادي.

تقارير صحيفة "ذا صن" البريطانية أشارت إلى رغبة إيفرتون في ضم فيليبس على سبيل الإعارة، لكن مانشستر سيتي لا يميل لفكرة إعارته مرة أخرى.

ووفقًا للتقرير، يدرس فيليبس خيار الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز بأكمله، واستكشاف فرص احترافية خارج إنجلترا، حيث أنه محل اهتمام عدة أندية أوروبية من بينها لايبزيج الألماني، وسالزبورج النمساوي، وروما الإيطالي.

ويعتقد فيليبس أن فترته في مانشستر سيتي قد انتهت، وأنه من غير المرجح أن يحظى بفرص كافية تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.