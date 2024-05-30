نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديشامب يعلق على موعد الإعلان عن وجهة مبابي المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحديث ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قرار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن وجهته المقبلة في عالم كرة القدم، حيث من المتوقع أن يغادر صفوف فريقه الحالي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

ديشامب يعلق على موعد الإعلان عن وجهة مبابي المقبلة

وقد أُجري المؤتمر الصحفي في كليرفونتين، المدينة الرياضية للمنتخب الفرنسي، بمناسبة انطلاق المعسكر التدريبي استعدادًا لكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ديشامب أكد أن مبابي سيقرر متى يحين الوقت المناسب للكشف وجهته الجديدة رسميًا، مع التأكيد على تكامله مع الفريق الوطني الفرنسي. وعلى الرغم من تقارير تشير إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي قبل انطلاق يورو 2024، إلا أنه لم يتم الكشف أي تطورات رسمية بعد.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب ديشامب عن عدم قلقه بشأن مستوى مبابي الرياضي، مشيرًا إلى أن اللاعب قادر على تقديم أداء أفضل بالرغم من الأداء المميز الذي قدمه في الموسم السابق.

وفيما يتعلق بغياب أورلين تشواميني عن نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، أكد ديشامب أن الجهاز الفني للمنتخب ليس قلقًا بشأن توفره للمشاركة في يورو 2024، مشيرًا إلى أن فترة التعافي المتاحة قبل انطلاق البطولة كافية.