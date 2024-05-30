نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من حسم مصير الزنفلي الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة نارية بشأن مصير محمود الزنفلي، حارس عرين الأهلي والذي انتقل للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة.

مصير الزنفلي مع الأهلي

وقال شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه مع شوبير والذي يطلع عبر أون سبورت إف إم: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بيحب الزنفلي على الرغم من عدم مشاركته بشكل رسمي مع الفريق في أي مباراة رسمية".

وأضاف: " عدم مشاركته أتى بسبب تركيز الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقد يتم تفعيل التعاقد معه".



وتابع:"بنسبة كبيرة ممكن محمود الزنفلي ممكن يكمل في الأهلي، لأنه حارس مؤدب ومحترم ولا يفتعل المشكلات، ويؤدي جيدًا في التدريبات".

وواصل: "مارسيل كولر غير مقتنع بحمزة والحارس الشاب شايف المشاركة مع المنتخب الأولمبي، تعتبر إنقاذ له بعد خروجه من الحسابات في الأهلي خلال الفترة الماضية".

وكان الأهلي قد تعاقد مع الحارس على سبيل الاعارة لمدة ستة أشهر بعد اصابة الشناوي في أمم إفريقيا.