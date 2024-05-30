نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهاجم رقم 3؟.. رد قوي من كهربا على تصريح كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، أنه تغير تمامًا عندما انضم لمنظومة النادي الأحمر، وحصد العديد من البطولات معه.

كهربا: كولر استفزني وتغيرت تمامًا في الأهلي

صرح كهربا في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس قائلًا: "تغيرت تمامًا عندما انتقلت للأهلي، تعلمت كل شيء وأسير على النظام، في الأهلي لا يوجد النجم الأوحد، الأهلي فريق جماعي".

وأضاف: "في الأهلي كل أسبوع بطولة، أنا تغيرت تماما بعد انتقالي للنادي الأهلي".

وتابع كهربا: "مارسيل كولر استفزني عندما قال لي أنني المهاجم رقم 3 في الفريق".

وشارك محمود كهربا، في تتويج الأهلي بالأميرة السمراء بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه.