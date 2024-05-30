نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. فليك يخلف تشافي في برشلونة وكومباني مدربًا لبايرن ميونخ وكهربا يرد على كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

برشلونة يعلن فسخ عقد النادي مع تشافي هيرنانديز بشكل رسمي

توصل نادي برشلونة وتشافي هيرنانديز كروس إلى اتفاق لفسخ العقد الذي أبرمه المدرب وطاقمه مع النادي حتى نهاية موسم 2024/25.

يود النادي أن يشكر تشافي وبقية طاقمه التدريبي علنًا على التزامهم وتفانيهم وكرمهم، وعلى مساعدتهم في التوصل إلى اتفاق لفسخ العقد. علاوة على ذلك، نتمنى له التوفيق في المستقبل على المستوى الشخصي والمهني.

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برشلونة يعين المدرب الألماني هانزي فليك خلفًا لـ تشافي

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق مدربا جديدا للفريق في تعاقد لعامين.

ولم يدرب فليك أي ناد منذ إقالته من تدريب ألمانيا في سبتمبر 2023، وسيكلف بمهمة إنعاش حظوظ برشلونة بعدما أخفق العملاق الكتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم تحت قيادة تشافي هرنانديز الذي أقيل يوم الجمعة.

وقال برشلونة في بيان إنه "اختار رجلا يشتهر بطريقة لعبه القائمة على الضغط العالي والشراسة والجرأة الشديدة ليحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات وفاز بكل شيء تقريبا في عالم التدريب".

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كومباني مديرا فنيا لبايرن ميونخ حتى يونيو 2027

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني حتى يونيو 2027.

بعد توصية من مدربه السابق بيب جوارديولا، توصلت إدارة بايرن ميونخ اليوم الأربعاء إلى اتفاق مع مدرب بيرنلي ولاعب السيتي سابقًا، لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول خلفًا للألماني توماس توخيل.

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فيتوريا يكشف عن أسباب رحيله عن منتخب مصر وأزمة إصابة محمد صلاح

قرر روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أخيرًا التحدث حول أسباب رحيله عن الفراعنة وتأثير أزمة عودة محمد صلاح إلى إنجلترا بعد إصابته خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

فيتوريا، الذي غادر منصبه بعد خروج الفريق من دور الـ16 بالبطولة، تحدث في مقابلة عبر قناة SSC السعودية، حيث أوضح: "بدأنا بشكل جيد وأظهرنا أداءً جيدًا، لم نخسر سوى مباراة واحدة من أصل 17 أو 18 مباراة، وخلقنا توقعات إيجابية للجماهير".

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عدلي القيعي يكشف موعد الإعلان عن الاستاد وأولى الصفقات الصيفية

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في الأهلي عن مبلغ رعاية فريق الكرة والذي وصل لمبلغ 2 مليون جنيه خلال 4 سنوات ومبلغ 500 مليون جنيه قليل بالنسبة للالتزامات داخل النادي.

وقال القيعي في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس: "الرعاة يحاولون استغلال قيمة النادي الأهلي ودائما نحافظ عليهم ونسعى لجلب المزيد من الرعاة كل طرف يريد انجاح العلاقة".

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المهاجم رقم 3؟.. رد قوي من كهربا على تصريح كولر

أكد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، أنه تغير تمامًا عندما انضم لمنظومة النادي الأحمر، وحصد العديد من البطولات معه.