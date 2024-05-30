نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. كهربا يكشف رد إمام عاشور على تصريح شيكابالا حول لقطة نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما أدلى به محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك بشأن طلب إمام عاشور القميص الخاص به.

وكان شيكابالا قد أكد في تصريحات تليفزيونية مؤخرًا أن إمام عاشور، لاعب الأهلي، طلب منه قميصه في نهائي كأس مصر، وأنه يرفض العودة إلى الزمالك.

كهربا: غير صحيح أن إمام عاشور طلب قميص شيكابالا

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: "إمام عاشور أرسل لي رسالة قال فيها أن هناك أحد الأشخاص قال في تصريحات أنه طلب منه القميص الخاص به، في مباراة الأهلي والزمالك، وهو غير صحيح".

وتابع: " ما حدث بالفعل أن هذا الشخص طلب منه العودة إلى الزمالك آخر العام الحالي، وقال له وردد كثيرًا «ارجع الزمالك السنة الجاية»، ولكن إمام لم يرد عليه احترامًا لسنه، وفي آخر مرة قاله له «أنا في حتة تانية دلوقتي»".

وأضاف: "ربنا أنعم عليا بحب الناس من غير معاملتهم ليا، أنا هديت كتير في العصبية وخصوصًا لما انضميت للنادي الأهلي".