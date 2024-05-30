نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يفاجئ الجميع في رحيل علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، مفاجأة سارة لجماهير المارد الأحمر بشأن تجديد عقد علي معلول.

مرتجي يتحدث عن علي معلول

قال خالد مرتجي، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس 2": "علي معلول من أعظم الصفقات التي تواجدت في تاريخ النادي الأهلي".

وتابع: "النادي الأهلي لن يتأخر على نجمه علي معلول، معلول بالنسبة للأهلي ليس عبارة عن لاعب فقط، إنما هو جزء من العيلة وحاجة كبيرة".

وأضاف: "علي معلول مصري مش تونسي، ولا نعتبره مجرد لاعب في الأهلي، ومجلس الإدارة تحت أمره في أي شيء، وبإذن الله هو معانا".

واختتم: "علي معلول استطاع أن يسطر اسمه بحروف من ذهب، وجميعًا نتمنى استمراره ولن يتأخر النادي الأهلي على معلول".