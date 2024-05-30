الرياضة

خالد مرتجي: الأهلي هو أول مؤسسة تدعم غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، أن النادي هو أول مؤسسة مصرية ساهمت في إرسال المعونات ودعم الشعب بعد أحداث غزة.

مرتجي: الأهلي أول مؤسسة ترسل معونات إنسانية إلى غزة

جاءت تصريحات مرتجي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "النادي الأهلي كان أول مؤسسة مصرية ترسل معونات إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف: " ما يحدث في فلسطين من جانب الاحتلال شىء غير آدمى ويقطع القلوب، موضحا أن العالم أجمع يجب أن يثأر لهذه القضية".

مرتجي: الخطيب يعمل لأكثر من 16 ساعة يوميًا

وواصل: "الخطيب تحمل يتحمل ما لم يتحمله بشر في سبيل خدمة النادي، وأنه يعمل يوميًا لأكثر من 16 ساعة".

واختتم: "عشنا لحظات صعبة آخر عشر دقائق بمباراة إياب نهائى إفريقيا أمام الترجي التونسى فى رحلة التتويج بالنجمة الأفريقية الثانية عشر.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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