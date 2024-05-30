نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكعبي يقود أولمبياكوس للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس اليوناني بدوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز أمام فيورنتينا الإيطالي بهدف دون في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "آيك أرينا".

أحداث مباراة أولمبياكوس وفيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي

سدد دانيال بودينس لاعب أولمبياكوس في الدقيقة 4، تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، أبعدها الحارس بيترو تيراتشيانو من يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح فيورنتينا في الدقيقة 9، سجله كريستيانو بيراجي، وذلك لوجود تسلل على لوكاس مارتينيلي المتداخل في اللعبة.

وصوب كريستيان كوامي لاعب فيورنتينا في الدقيقة 69، تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس تزولاكيس من أعلى يمين مرماه إلى ركلة جزاء.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

وجاء أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد في الدقيقة 116 لصالح أولمبياكوس عن طريق أيوب الكعبي، بعد عرضية من سانتياجو هيزي إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها الكعبي برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.