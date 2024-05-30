شاهد إمام عاشور يؤكد رسالته لـ كهربا بخصوص تصريح شيكابالا

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أحمد جودة - القاهرة - رد أمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التصريحات التي أدلى بيها زميله محمود عبدالمنعم كهربا، مع سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت.

ورد أمام عاشور على كهربا عقب الرسالة التي أرسلها بناء عليه خلال ضيافته مع سيف زاهر بشأن طلب إمام عاشور القميص الخاص بشيكابالا.

إمام عاشور يتابع تصريحات كهربا

قام إمام عاشور بنشر صورة لمحمود كهربا من برنامج الإعلامي سيف زاهر المعروض على شاشة قنوات أون تايم سبورتس، وكتب عليها: "الملك".

وكان شيكابالا قد أكد في تصريحات تليفزيونية مؤخرًا أن إمام عاشور، لاعب الأهلي، طلب منه قميصه في نهائي كأس مصر، وأنه يرفض العودة إلى الزمالك.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: "إمام عاشور أرسل لي رسالة قال فيها أن هناك أحد الأشخاص قال في تصريحات أنه طلب منه القميص الخاص به، في مباراة الأهلي والزمالك، وهو غير صحيح".

وتابع: "ما حدث بالفعل أن هذا الشخص طلب منه العودة إلى الزمالك آخر العام الحالي، وقال له وردد كثيرًا «ارجع الزمالك السنة الجاية»، ولم يرد عليه احترامًا لسنه، وفي آخر مرة قاله له «أنا في حتة تانية دلوقتي»".

وشارك محمود كهربا في تتويج الأهلي بالأميرة السمراء بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه.