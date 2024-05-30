نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يخوض أول تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أولى تدريبات المنتخب استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦. مران المنتخب الأول استعدادًا لمباراتي بوركينا وغينيا بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن. حضر مران منتخب مصر الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور والكابتن محمد بركات عضوي مجلس إدارة الاتحاد والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والاستاذ محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.