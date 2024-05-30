نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يعلق على قرار اعتزال شيكابالا في نهاية الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الإشادة باختيار محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، للوقت المناسب لاعتزال كرة القدم نهاية الموسم القادم 2024 – 2025.

وكان شيكابالا قد صرح في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي نهاية الموسم المقبل.

ميدو: قرار اعتزال شيكابالا حكيم

قال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": " قرار اعتزال شيكابالا حكيم وفي وقته".

وواصل: "شيكابالا أسطورة ونجح في اختيار الوقت المناسب للاعتزال ونريد أن يخضوض اللاعبين كل مباراة في الموسم القادم من أجل تكريمه".

وتابع: "في الموسم القادم كل مباراة هي وداع لـ شيكابالا فهو أسطورة ومثال للشاب المكافح ولديه قصة كفاح كبيرة".

واختتم: "الزمالك سيقوم بتكريم شيكابالا بشكل لائق، وسيكون هذا حافز للاعبين أن يقدموا كل ما لديهم من أجله وأن يمنحوه كل بطولة، وسيصبح أكثر لاعب تتويجًا للبطولات في تاريخ النادي".