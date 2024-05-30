نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من سدد الغرامة للزمالك؟.. كهربا يكشف مفاجأة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس احتفالاته المتكررة مع إمام عاشور، بعد تسجيل أي لاعب منهم هدف في المباريات.

وساهم كهربا هذا الموسم رفقة القلعة الحمراء في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية عشر في تاريخه.

تصريحات كهربا عن احتفاله مع إمام عاشور

وأكد كهربا في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" قبل أي مباراة أجلس أنا وإمام ونتحدث ونفكر سويا في طريقة للاحتفال غضب تسجيل أي هدف".

وتابع:" نفكر في أي احتفال وننفذه ومعظمها تأتي دون تخطيط".

وعن غرامته الضخمة لصالح الزمالك، قال:" قمت بدفع جزء وبكل صراحة نجيب ساويرس ومستر هيثم وقفوا معايا جدا".