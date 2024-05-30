كهربا: أحب اللعب بجوار هذا الثلاثي في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - صرح محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد لاعب حاليًا في الأحمر رقم 2، وأنه يحب اللعب بجوار حسين الشحات، وبيرسي تاو وإمام عاشور.

كهربا: أحب اللعب بجوار الشحات وبيرسي وعاشور

أكد كهربا عبر تصريحاته التليفزيونيه على برنامج أون تايم سبورتس، قائلًا: "أحب اللعب بجوار حسين الشحات وبيرسي تاو، وإمام عاشور، وهم من أكثر اللاعبين المقربين ليا".

وواصل: "المشاركة ربع ساعة في الاهلي بمثابة 90 دقيقة، وأحب المشاركة كجناح أيسر ولكنها في الأول والاخر رؤية جهاز فني".

وتابع: "في ناس بتحبهم تلقائي ربنا أنعم علي بحب الناس كل اللي يشوفني يحبني.. طول عمري كدة".

وشارك محمود كهربا في تتويج الأهلي بالأميرة السمراء بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه.