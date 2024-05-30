خالد مرتجي: لم أتوقع رحيل رمضان صبحي.. وإمام عاشور من أفضل صفقات الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على أنه لم يتوقع رحيل رمضان صبحي عن صفوف المارد الأحمر، مضيفًا أن إمام عاشور من أفضل صفقات القلعة الحمراء مؤخرًا.

خالد مرتجي: إمام عاشور أفضل صفقة

وقال خالد مرتجي، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس 2": "لم أتوقع رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي إطلاقًا".

وانطلق بتصريحاته للحديث عن أفضل صفقات المارد الأحمر: "إمام عاشور نجم النادي الأهلي من أفضل الصفقات التي عقدت مؤخرًا".

وتابع: "لحظة تداخل كريم فؤاد على الكرة مع لاعب الترجي في مباراة الإياب كانت صعبة، لقد عشت أصعب لحظات في الدقائق العشر الاخيرة في المباراة، حيث أن أسوأ نتيجة بالنسبة لي هي التعادل السلبي في ملعب الخصم".

واختتم: "تحدثت مع مسئولي الكاف من أجل إلغاء قاعدة أفضلية تسجيل الهدف خارج الأرض، وكان رد مسئول الكاف أم أوروبا مختلفة عن إفريقيا من جانب الأجواء ودرجة الحرارة فالتسجيل في ملعب المنافس أمر صعب".

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي نجح أن يتوج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية للبطولة.

وبهذا الفوز يكون الأهلي قد حقق رقم قياسي كأكثر الفرق الأفريقية فوزًا باللقب، حيث ابتعد بفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه، الزمالك ومازيمبي الكونغولي.