"أنت نضيف وسالك".. إمام عاشور يفاجئ كهربا برسالة مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مثيرة لزميله في الفريق محمود عبد المنعم كهربا، خلال تواجده ضيفًا عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر.

وكشف نجم الأهلي خلال تصريحاته عن العديد من المفاجأت، أبرزها كواليس حديث امام عاشور وشيكابالا خلال الديربي.

إمام عاشور يوجه رسالة إلى كهربا

وخلال حديث كهربا عن علاقته المميزة التي تجمعه بزميله إمام عاشور، بعد توجيه بعض النصائح له لتفادي الوقوع في أي أزمات، فاجئه عاشور برسالة عبر فيديو جاء فيها: "إن شاء الله نفضل سند وفي ضهر بعض ومحدش يفرقنا عشان أنت نضيف وسالك".

ويتواجد إمام عاشور في الوقت الحالي داخل معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، للاستعداد لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادم.