خالد مرتجي يكشف العرض الضخم الذي تلقاه مارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن العرض السعودي الضخم الذي تلقاه المدير الفني السويسري، مارسيل كولر خلال الموسم الماضي.

مرتجي: كولر رفض عرضًا سعوديًا ضخمًا

قال خالد مرتجي، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس 2": "مارسيل كولر تلقى عرضًا سعوديًا ضخمًا خلال الموسم الماضي".

وتابع: "قام مارسيل كولر برفض العرض السعودي الذي تلقاه براتب 8 مليون دولار سنويًا في الموسم الماضي، وذلك من أجل الاستمرار مع الفريق".

وأضاف خالد مرتجي: "الأهلي ربنا جعله سبب لإسعاد الشعب المصري، كما أن جمهور الفريق لا يقبل سوى أن يكون على منصات التتويج".

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي نجح أن يتوج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية للبطولة.

وبهذا الفوز يكون الأهلي قد حقق رقم قياسي كأكثر الفرق الأفريقية فوزًا باللقب، حيث ابتعد بفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه، الزمالك ومازيمبي الكونغولي.