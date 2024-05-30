نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كهربا على عدم ضمه لمنتخب مصر ومفاجأة بشأن مرتضى منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم استدعائه لقائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، التي تخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم القادم.

وتوج نجم الأهلي مؤخرًا، بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخ الأحمر، عقب الفوز على حساب منافسه الترجي التونسي.

رد كهربا عن عدم ضمه لمنتخب مصر

وأكد كهربا في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت: "أشعر بصدمة من عدم استدعائي لقائمة المنتخب والفراعنة في حاجة إلى خبراتي".

وتابع: "علاقتي برئيس الزمالك السابق مرتضى منصور كانت جيدة، وكنت بمضي من غير مناقشة"

‏واختتم: "أثناء وجودي داخل الزمالك كنت أتقاضى راتب 2 مليون جنيه في 2015، ولم أطالب بأي زيادة".