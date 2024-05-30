نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كهربا يكشف حقيقة وجود أزمة مع شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل المثار بشكل دائم عن وجود أزمات بينه وبين قائد الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وخرج نجم الأهلي مؤخرا من حسابات منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال المعسكر التدريبي الخاص بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادم.

كهربا يكشف علاقته بـ شيكابالا

وأكد محمود كهربا في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ردا على حقيقة وجود خلافات مستمرة مع شيكابالا: "مين قال فيه مشكلة مع شيكابالا واللي انت عاوزه يا كابتن".

وأشار: "حلمي مع النادي الأهلي هو التتويج بكأس العالم للأندية، وإن شاء الله الأهلي قادر على تحقيق ذلك الإنجاز".

واختتم: "أتدرب بشكل مستمر وشاق، حتى أكون دائما جاهز في أي وقت للمشاركة في المباريات".