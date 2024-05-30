نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تريزيجيه يوضح حقيقة تدخله للصلح بين حسام حسن وصلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون التركي، عن أزمة محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

تريزيجيه يتحدث عن أزمة صلاح وحسام حسن

أكد تريزيجيه في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" حسام حسن من أهم نجوم الكرة المصرية وأحسن مهاجم في تاريخ مصر وليس أنا من أتحدث عليه كمدرب".

وتابع: "أرى دائمًا أن الجيل الحالي يحتاج لتواجد حسام حسن بسبب حماسه واخلاصه وسخونته، ولا أقول ذلك لأنه مدربي، يعرف كيف يصبح أخ لكل اللاعبين".

وواصل: "تواصلت معه هاتفيا وقت إعلان التعاقد معه وهنئته وفي وقتها تحدث معي بسبب أزمة الطيران للوصول إلى موعد التدريب الأول، وبذلت مجهود لمساندته في الظهور الأول بسبب الوقت".

واختتم: "سافرت أكثر من 15 ساعة للتواجد معه، لا أعلم كواليس الأزمة بين حسام حسن وصلاح من كل طرف، وصلاح يحب مصر جدا ودائما لا يشعرنا داخل المعسكر بأنه من أهم نجوم العالم".