نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يطالب مجلس إدارة الزمالك بالرد على بيان بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بمطالبة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بالخروج والرد على بيان نادي بيراميدز بشأن عقود الثلاثي عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وعمر جابر، ومطالبة الأبيض بدفع مبلغ 4 ملايين ونصف، مقابل التتويج بالكونفدرالية الإفريقية.

ميدو: نحتاج شفافية بشكل أكبر

قال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "إدارة نادي الزمالك لن تسمح لأي شخص أن يستفيد من النادي دون صفة رسمية".

وتابع: "عبدالله السعيد لم يشارك مع الزمالك في بطولة كاس الكونفدرالية لذلك من الطبيعي أن لا يدفع الزمالك أي مقابل لبيراميدز وإن كان غير ذلك على المجلس أن يخرج ويبرر ذلك للجمهور".

وأردف: "كان لا بد وأن يخرج مجلس الزمالك ببيان للرد على بيان بيراميدز بشأن الثلاثي دونجا وعمر جابر والسعيد، وجماهير الفريق تحتاج لشفافية بشكل أكبر".