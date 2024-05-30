كهربا يفصح عن موعد اعتزاله وخطته بعد تعليق حذائه

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد اعتزاله اللعب بشكل نهائي خلال السنوات القادمة.

كهربا: سأتجه للتمثيل بعد اعتزالي

أوضح كهربا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، أن إمام عاشور سيكون من أفضل اللاعبين خلال الفترة القادمة، خاصة أنه يملك الإمكانيات التي تمكنه من ذلك.

وأشار كهربا: "إمام عاشور لاعب يملك إمكانيات مميزة، وسيواصل تألقه خلال السنوات القادمة، وأكون أنا مدربه في الفريق".

وتابع: "سأتجه إلى التمثيل بعد الاعتزال، وقدامي ما يقرب 10 سنوات على اعتزال لعب كرة بشكل نهائي".

جدير بالذكر أن محمود كهربا كان قد نجح في التتويج مع الأهلي باللقب الرابع له في دوري أبطال إفريقيا، قبل أيام قليلة على حساب الترجي التونسي.