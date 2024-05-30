خالد بوطيب يوجه صدمة جديدة للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي الزمالك، إيجاد حلول سريعة وحاسمة في ملف إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد حكم الفيفا بسبب مستحقات المهاجم المغربي خالد بو طيب.

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي الزمالك بدفع ما يقرب من 2.4 مليون دولار، لصالح المهاجم المغربي.

خالد بوطيب يرفض تسوية مستحقاته

وحاولت إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، حل الأزمة الأخيرة عن طريق التواصل مع محامي اللاعب، واقناعه بتقسيط مبلغ الغرامة على عدة دفعات قادمة.

وأكد مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر برنامج (اللعيب): "خالد بوطيب رفض طلب الزمالك بجدولة مستحقاته ودفعها على أقساط، أي أن الزمالك أصلح ملزما بدفع قيمة الغرامة كاملة، لحل أزمة القيد.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء لحل تلك الأزمة سريعًا، حتى تتمكن من تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، للمنافسة على الألقاب في المواسم القادمة.