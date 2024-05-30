نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يتحدث عن مصيره بعد اعتزال كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي طرابزون التركي، عن مصيره بعد اعتزال كرة القدم في المستقبل، وحقيقة عمله كمدير فني.

تريزيجيه يحسم مصيره بعد الاعتزال

أكد تريزيجيه في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة ام بي سي مصر:" أرغب في الجلوس أكثر مع عائلتي عقب الاعتزال وحياتي كلها لكرة القدم وأخذت مني الكثير كنت مخلص لها تماما، لذلك لن أعمل في مجال التدريب".

وتابع: "أفكر في العمل إداريا كأسكاوتينج أو مدير رياضي، خاصة وأني أتمتع بنظرة جيدة في المواهب واللاعبين وكنت سبب ظهور بعض الأسماء".

وواصل: "مهنة التدريب صعبة وأشعر في التخلص من الضغوطات وتعودت منذ وجودي في الأهلي على الضغط".

وأشار: "سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو، الثنائي له تاريخ كبير وناجح ومميز في عمله واحبهم على المستوى الشخصي بشكل كبير، وتجمعني علاقة ببيبو منذ زمن طويل".

وأوضح:" لا توجد مقارنة بين سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو، الأول سطر تاريخا طويلا مع القلعة الحمراء، ولكن خالد بيبو في بداية مسيرته بهذا المنصب وحديث الثنائي في الفترة الأخيرة يوضح طبيعة العمل داخل الأهلي".