نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 30- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس 30- 5- 2024 عدد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم تتصدره مباراة اتحاد الجزائر ونجم بن عكنون بالدوري الجزائري، ولقاء المصري مع جمهورية شبين في دور الـ 32 بكأس مصر.
مواعيد مباريات كأس مصر
المصري البورسعيدي X جمهورية شبين – 5 مساء
الإسماعيلي X القناة – 8 مساء
مواعيد مباريات بطولة أوروبا تحت 17 عامًا
البرتغال X بولندا – 6 مساء
إيطاليا X إنجلترا – 8.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الجزائري
اتحاد الجزائر X نجم بن عكنون – 6 مساء
القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر
تنقل مباريات كأس مصر عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع المباريات بالدوري المصري.