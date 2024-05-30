مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 30- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس 30- 5- 2024 عدد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم تتصدره مباراة اتحاد الجزائر ونجم بن عكنون بالدوري الجزائري، ولقاء المصري مع جمهورية شبين في دور الـ 32 بكأس مصر.

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محمد يوسف

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