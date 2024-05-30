نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير أم الشناوي؟.. كهربا يتوقع حارس منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعجبه بسبب عدم استدعائه لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وتأتي تلك المباراتين بمثابة خطوة أخيرة في مشوار الفراعنة بالتصفيات الإفريقية للتأهل إلى كأس العالم القادم.

كهربا يفاجئ الشناوي

أكد كهربا في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "كهربا مع سيف زاهر: إحساسي إن حسام حسن هيبدأ بـ الشناوي مش مصطفى شوبير"

علي جانب أخر، استقر حسام حسن مدرب منتخب مصر على ضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – محمد عواد (الزمالك) – المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) – رامي ربيعة (الأهلي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) – محمد هاني (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتوح (الزمالك)

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة) – إمام عاشور (الأهلي) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – ناصر ماهر (الزمالك) – زيزو (الزمالك)

الهجوم: مصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح (ليفربول) – مصطفى محمد (نانت) – محمد الشامي (المصري) – أحمد أمين "أوفا" (إنبي) – محمد شريف (الخليج).