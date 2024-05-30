خالد مرتجي: لن ننسى العامري فاروق.. والخطيب تحمل ما لا يتحمله بشر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على أن ما تحمله محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة المارد الأحمر لم يتحمله بشر.

مرتجي: العامري لن ننسى دوره في نجاحات الأهلي

قال خالد مرتجي، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس 2": "العامري فاروق ربنا يرحمه لن ننسي دوره في نجاحات وانجازات الأهلي".

وأضاف: "العامري فاروق عاش في الاهلى وتوقف قلبه في الاهلى وحقه جاله في مماته قبل حياته، هذا الرجل كان مخلص وفي مكانة كبيرة".

واختتم متطرقًا بحديثه إلى الخطيب: " لا يوجد بشر يقدر يتحمل الذي يتحمله كابتن الخطيب، هذا الرجل شايل عنا حاجات كثيرة جدًا، حيث أنه حائط الصد لينا، هذا الرجل رمز محترم، ومن الضروري أن نعطيه حقه لإنه بيتحمل مالا يتحمله بشر".