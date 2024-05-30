نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأهلي مختلف".. كهربا يوجه رسالة خفية إلى شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس تتويج القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير، عقب الفوز أمام نظيره الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

كهربا يوجه رسالة إلى أمام عاشور

وأكد كهربا في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" مش عايز إمام عاشور يحس باللي أنا حسيته وبحاول أنقل له خبراتي".

وتابع: "داخل الأهلي لا يوجد نظام النجم الأوحد، بعد تتويجنا بلقب دوري أبطال إفريقيا كأن اللاعيبة كلها اللي حققت البطولة".

وواصل:" اللاعب اللي غير مقيد في البطولة كنا بنديله الكأس يحتفل به لأننا كلنا واحد، إنما في اندية تانية في نجم أوحد بيددوله كل حاجه ودا غلط لأنه بيأثر على باقي اللاعيبة اللي معاه".

وحقق الأهلي اللقب الثاني عشر في تاريخه بلقب دوري الأبطال، ليتربع على عرش إفريقيا