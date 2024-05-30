الرياضة

كهربا: كنت أشعر بالحزن في الزمالك بسبب مباريات الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - صرح محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تواجده في النادي حلم من صغره، وأنه اهلاوي طول عمره.

كهربا: كنت أشعر بالحزن وأنا في الزمالك

أكد كهربا عبر تصريحاته التليفزيونيه عبر برنامج اون تايم سبورتس للاعلامي سيف زاهر، وجاء قائلًا: "أنا أهلاوي طول عمري.. ودائمًا ما كنت أشعر بالحزن وأنا في الزمالك عندما كان اللاعبون يشاهدون سويًا مباريات الأهلي، وأجد الأهلي يستقبل هدفًا".

وواصل: “إمام عاشور أهلاوي.. أعرف أنه قال قبل ذلك إنه زملكاوي لكن ذلك ليس دليلًا، أنا أيضًا قلت في وقت سابق إني زملكاوي، وبالطبع هذا غير صحيح”.

وشارك محمود كهربا في تتويج الأهلي بالأميرة السمراء بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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