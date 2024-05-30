نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي يفتح النار على فيتوريا بعد تصريحاته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه من استبعاد حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة من منتخب مصر الأول، وكذلك المنتخب الأوليمبي، وكذلك زميله ماجد هاني لاعب الوسط، موضحًا أن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لم يهتم مطلقا باستدعاء هداف الدوري رغم تألقه مؤخرًا.

شبانة: "فيتوريا مدرب جاهل".. وتصريحاته تؤكد ذلك

قال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "روي فيتوريا واحد من أجهل المدربين الذين تراهم في حياتك، وعلى مدار عام ونصف لم نستفد منه شيئا في الكرة المصرية، وأدلى بأكثر من تصريح خلال وجوده في أحد القنوات السعودية، لكنه أكد على بعض الأمور الخاطئة منها العمل التكتيكي الذي لا يتعدى الـ10% على غرار ما صرح به أيمن عبدالعزيز".

وأضاف: "منتخب مصر كان سيئا في أمم إفريقيا تحت قيادة هذا المدرب البرتغالي، وتعادلنا في 3 مواجهات، وأكد أن نسبة التكتيك فقط لا تتخطى الـ10% بينما يمنح باقي اللاعبين حرية الابداع، رغم اننا شاهدنا هناك تكتيك مختلف من جانب كولر على سبيل المثال في نهائي إفريقيا".

وواصل: "فيتوريا يرى أن سقف طموحات الجمهور المصري ارتفع قبل أمم إفريقيا، وتحدث عن جودة الفندق والاقامة في كوت ديفوار، واقول أن هذا الجاهل قاد منتخب مصر لمدة عام ونصف، ويريد الحصول على قيمة عقده كاملًا".

وزاد: "روي فيتوريا مدرب جاهل، واتحاد الكرة تركه يعمل بمفرده ولم يحقق شيئا، وكان يجب مناقشته عن خطة عمله على مدار الفترة التي عمل خلالها، ولكن المدرب يقول أنه فرض عليهم عدم التدخل في عمله.. اتحاد الكرة سلمه مفاتيح المنتخب المصري".