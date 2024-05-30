ميدو: عمر جابر البديل الأنسب لتعويض غياب فتوح في المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن البديل الأنسب لتعويض غياب أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر للمنتخب الوطني بعد تعرضه للإصابة خلال معسكر المنتخب الحالي.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو على الترتيب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدو: كان من المفترض أن ينضم عمر جابر لمنتخب مصر

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "عمر جابر ظهير الزمالك الأيمن هو البديل الأنسب لتعويض غياب أحمد فتوح".

وشدد: "عمر جابر يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وخاض العديد من المباريات في هذا المركز وهو الأكثر جاهزية في الوقت الحالي".

واختتم: "كان من المفترض أن ينضم عمر جابر إلى قائمة منتخب مصر من البداية، ويجب علينا أن نقدم الدعم الكامل لمنتخبنا الوطني من أجل التأهل لكأس العالم وكتابة تاريخ جديد وميلاد مدرب أسطوري للفراعنة".