نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المنتخب الأولمبي يوضح حقيقة رفض ليفربول مشاركة صلاح في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي أنه لم يصل اي مخاطبات رسمية من نادي ليفربول الانجليزي برفض تواجد محمد صلاح في الأوليمبياد.

مدير المنتخب الأولمبي: لم يصلنا مخاطبات رسمية من ليفربول برفض تواجد صلاح في الأوليمبياد

أضاف محمود حرب خلال تصريحات لبرنامح كورة كل يوم مع كريم حسن شحاته علي قناة الحياة أن الأولوية في ضم اللاعبين للمنتخب الأول.

وأوضح حرب أن مباراة الأرجنتين تم إلغائها بسبب ضيق الوقت مشيرًا أن المنتخب رفض المشاركة في دورة تولون بسبب عدم تواجد المنتخبات الأولمبية بالبطولة.