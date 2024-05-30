ميسي يشارك في خسارة إنتر ميامي بثلاثية أمام أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، في خسارة فريقه اليوم أمام أتالانتا يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات بطولة الدوري الأميركي للموسم الرياضي الحالي.

أحداث ونتيجة مباراة إنتر ميامي ضد أتالانتا بالدوري الأميركي

سجل سابا لوبزهانيدز إنتر ميامي هدفا مذهلًا لصالح فريقه بالدقيقة 44، وذلك بعد تمريرة متقنة من منتصف الملعب مر بها اللاعب منفردا بالكرة وسط ملاحقة من جانب لاعبي إنتر ميامي ثم سددها بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز نفس اللاعب هدف أتالانتا يونايتد الثاني بالدقيقة 59، سجل لوبزهانيدز الهدف من خارج منطقة جزاء إنتر ميامي.

وتمكن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدف إنتر ميامي الأول في الدقيقة 62، بطريقة رائعة من خارج حدود منطقة جزاء أتالانتا يونايتد.

واستطاع جمال ثياري تسجيل الهدف الثالث لـ أتالانتا يونايتد في الدقيقة 73، عن طريق تمريرة متقنة من زميله كاليب ويلي داخل منطقة جزاء إنتر ميامي.

وبهذه النتيجة؛ يتصدر إنتر ميامي ترتيب الدوري الأمريكي للأسبوع السابع عشر وذلك برصيد34 نقطة.