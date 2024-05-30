نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يعلق على إصابة معلول ويقدم مبادرة لدعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه بكى كثيرًا على زميله علي معلول عندما تعرض للإصابة.

كهربا: أشعر بالحزن بسبب معلول

صرح كهربا عبر تصريحاته التليفزيونيه عبر برنامج اون تايم سبورتس للاعلامي سيف زاهر، وجاء قائلا:بكيت كثيرًا بسبب إصابة علي معلول أمام الترجي".

واقترح كهربا: "لدي مبادرة بإقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة، وان يجتمع جمهور الاهلي والزمالك على أن تذهب جميع الإيرادات إلى أهالي غزة، مما يعم الود بين الجماهير أيضا".

واختتم: "قلت إن دوري أبطال إفريقيا أهم من الكونفدرالية وهذا حقيقي، لكن ليس من الطبيعي أن أتلقى سؤالا داخل الأهلي بشأن الزمالك، خاصة أنني كنت أشعر بضغط كبير قبل لقاء الترجي".

وشارك محمود كهربا في تتويج الأهلي بالأميرة السمراء بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه.