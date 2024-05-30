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أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم لمتابعة أحداث نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي بين الهلال والنصر للموسم الحالي.

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة المباراة المنتظرة بين الفريقين غدًا الجمعة الموافق 31 من الشهر الجاري.

موعد مشاهدة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات SSC الناقل الحصري للبطولات السعودية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويسعى النصر خلال تلك المواجهة لتعويض خسارة الدوري على يد الهلال الذي حسم لقب الدوري للموسم الحالي بفارق 14 نقطة، وتحقيق اللقب الغائب منذ عام 1990.

ويطمح الهلال خلال تلك المباراة لتحقيق اللقب الحادية عشرة له في تاريخه، بينما إذا حقق العالمي الفوز سيكون هذا اللقب هو السابع له في تاريخه.

ووصل الهلال للنهائي على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه في نصف النهائي على ملعبه بجدة بنتيجة 2-1. بينما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الانتصار على الخليج بنتيجة 3-1.