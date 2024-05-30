نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: نظام الدوري البلجيكي هو الأنسب للخروج من الأزمة.. ورسالة شكر لـ أحمد دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عاى الإشادة باقتراح أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن نظام الدوري للموسم المقبل 2024 – 2025.

وكان وقد صرح أحمد دياب بأن الموسم المقبل سوف يكون موسم انتقالي بسبب ضغط المنافسات للأندية والمنتخب الوطنى، والنظام الأنسب من وجه نظرى نظام الدورى البلجيكى.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "أتمنى تنفيذ اقتراح أحمد دياب بشأن نظام الدوري المصري".

وواصل: "لقد تأخر الإعلان عن تلك الفكرة كثيرًا، وأحمد دياب يتعرض لضغوط كبيرة وأشكره على كل ما يقدمه".

وأكمل: "نرغب أن يكون هناك التزام من جميع الأندية وعلى الجميع أن يضحي من أجل عودة المنافسة بشكل جيد لكي نخرج جميعًا من تلك الأزمة".

واختتم: "أشكر أحمد دياب على تلك الفكرة وندرسها بشكل جيد حتى نتخطى تلك الأزمة".