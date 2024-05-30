نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي ينتقد شيكابالا وإمام وكهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن هناك لاعبين تقوم بالإدلاء بتصريحات من أجل صناعة التريند عبر السوشيال ميديا فقط، مؤكدا أن إمام عاشور لديه حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان من الممكن أن ينفي ما يريده، بعيدًا عن ارسال رسائل لكهربا كي يذكرها في البرامج التليفزيونية، وهو ليس (ولي أمره).

أحمد الخضري: هناك لاعبين تصنع أحداث وجدل عبر السوشيال ميديا والأهم أن يركز اللاعبين فقط في الملعب

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك لاعبين تصنع أحداث وجدل عبر السوشيال ميديا، والثلاثي كهربا وامام وشيكابالا كان عليهم عدم الحديث مطلقا، ولاعب الزمالك بالتأكيد أخطأ في الحديث، ورد الفعل كان عنيفا من ثنائي الأهلي.. والأهم ان يركز اللاعبين فقط في الملعب ونريد رؤيتهم مع المنتخبات وماذا سيفعلون في أمم إفريقيا المقبلة".

وأضاف: "عمر جابر وعبدالله السعيد وأحمد الشناوي هما أسباب رحيل حسام حسن من نادي بيراميدز، ولذلك تم استبعاد عمر جابر من منتخب مصر، والواقعة حصلت بالفعل رغم النفي من جانب عمر جابر للاعبين في الفترة الأخيرة، وكنت متأكد من استبعاده من صفوف منتخب مصر".

وأكمل: "أي لاعب يحترم نفسه، كرة القدم تكافئه، وهناك نجوم كبيرة بعيدة عن السوشيال ميديا، مثل محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق".

وتابع: "الزمالك يعاني في مركز الظهير الأيسر ويتعرض لاعبين كثيرين للإصابات ويتم تجاهل بعض اللاعبين الناشئين".

وأكد: "باتشيكو الموسم الماضي رفض ضم بنشرقي لبيراميدز، ولكن من الوارد ان ينضم رسميا في الموسم القادم".

وزاد: "هذا الدوري لن ينتهي، ولا بد من تغيير النظام، في ظل كثرة الارتباطات ومشاركات الأندية في البطولات القارية".