كهربا: في لاعيبة مبطلة كرة من 2010 بتروح لبابا عشان تجدد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يريد بعد اعتزال كرة القدم أن يتجه لمجال التمثيل، مؤكدا أنه لم يقول لأحد "بابا "ليحدد عقده.

كهربا: سأتجه للتمثيل بعد اعتزالي

صرح كهربا عبر تصريحاته التليفزيونيه عبر برنامج اون تايم سبورتس للاعلامي سيف زاهر، وجاء قائلا: "أريد بعد اعتزال كرة القدم أن أدخل مجال التمثيل، لكن مازال أمامي 10 سنوات في الكرة".

وأكمل: "جالي رسالة إن بقول كلمة (بابا) لبعض الأشخاص وقت التجديد، ده كلام مش حقيقي أنا بقول لأي شخص أكبر مني كلمة بابا، لكن في لاعيبة مبطلة كرة من 2010 بتروح لبابا عشان تجدد سنة في سنة".

وشارك محمود كهربا في تتويج الأهلي بالأميرة السمراء بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه.