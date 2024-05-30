نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان مواجهة فريق الهلال ونظيره النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، غدًا الجمعة.

موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءا بتوقيت الإمارات.

وتنقل مواجهة الزعيم أمام العالمي عبر مجموعة قنوات SSC الناقل الحصري لجميع المباريات السعودية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتأتي تردد قنوات SSC الناقل لمباراة الهلال والنصر كالآتي:

تردد قناة SSC SPORT 1 HD على نايل سات

فقد جاء التردد: 12523.

وجاء معدل الترميز: 27500.

وجاء الاستقطاب: أفقي.

وجاء معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD على عرب سات

فقد جاء التردد: 12417.

وجاء معدل الترميز: 27500.

وجاء الاستقطاب: عمودي

وجاء معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD على بدر سات

فقد جاء التردد: 12418

وجاء معدل الترميز: 27500

وجاء الاستقطاب: أفقي

وجاء معامل تصحيح الخطأ: 4/3.