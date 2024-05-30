كهربا يوجه رسالة خاصة إلى إمام عاشور: "بنقله خبراتي"

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله في القلعة الحمراء إمام عاشور.

رسالة كهربا إلى إمام عاشور

قال كهربا في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت:" مش عايز إمام عاشور يحس باللي أنا حسيته وبحاول أنقل له خبراتي".

وتابع: "إمام عاشور يتعرض لحملة قوية وهناك ضغط كبير ولكن لن ينجح أحد في ذلك وهو سعيد جدًا بدعم جماهير الأهلي، ورسالته لجماهير الزمالك إنه ليست لديه أي مشكلة معهم ويحترمهم كثيرًا".

واستكمل: "لم أر من إمام عاشور أي شيء يخص الزمالك، هناك الكثير من الشائعات بأنه يشاهد مباريات الزمالك، أنا عندما لا توجد مباريات أو تدريبات أشاهد جميع المباريات وبالتأكيد هناك لاعبون من الزمالك كانوا يشاهدون نهائي إفريقيا".